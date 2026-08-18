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Gündem
AA 18.08.2026 16:15

Türkiye "güç sıralamasında" zirvede

Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sıradaki yerini korudu.

Türkiye "güç sıralamasında" zirvede

Elemelerin ikinci turu öncesinde sıralamayı güncelleyen FIBA'nın sitesinde, ilk turda 6'da 6 yapan A Milli Takım zirvede yer aldı.

Türkiye'yi sıralamada Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti.

Ay-yıldızlı takım, Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur J Grubu ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ile karşılaşacak. Milliler, pencerenin diğer maçında ise 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.30'da Laugardalshöll Arena'da İzlanda'ya konuk olacak.

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A Milli Basketbol Takımı Dünya Kupası
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