Az Bulutlu 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.08.2026 09:02

Kuytulcular yapılanmasına operasyon: 32 şüpheli hakkında adli işlem

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken, 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi.

Kuytulcular yapılanmasına operasyon: 32 şüpheli hakkında adli işlem

Adalet Bakanı Gürlek, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden, kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelelerini hukuk içinde kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturmada, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirlerin mercek altına alındığını kaydeden Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atanmış, soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır."

Gürlek, soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana İl Emniyet Müdürlüğüne, Siber Güvenlik Başkanlığına ve görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür ederek, suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

ETİKETLER
Akın Gürlek
Sıradaki Haber
Bahçeli: Terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:24
İran ordusundan Körfez ülkelerine "İran'a saldırılarda ABD'ye destek vermeyin" uyarısı
10:05
İşsizlik rakamları açıklandı
09:49
Ticaret Bakanlığından aldatıcı reklamlara 218 milyon lira ceza
09:47
Trump'ın bu yıl içinde Kuzey Kore lideri Kim ile yüz yüze görüşmek istediği iddia edildi
09:46
Brent petrolün varili 91,57 dolardan işlem görüyor
09:41
Sivas'ta kene bir can daha aldı
Tuz Gölü pembe renge büründü
Tuz Gölü pembe renge büründü
FOTO FOKUS
Yunanların 'anlaşma' oyunu: Navarin’de Türkler katledildi
Yunanların 'anlaşma' oyunu: Navarin’de Türkler katledildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ