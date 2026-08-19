Kuytulcular yapılanmasına operasyon: 32 şüpheli hakkında adli işlem

Adalet Bakanı Gürlek, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden, kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelelerini hukuk içinde kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturmada, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirlerin mercek altına alındığını kaydeden Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atanmış, soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır."

Gürlek, soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana İl Emniyet Müdürlüğüne, Siber Güvenlik Başkanlığına ve görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür ederek, suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.