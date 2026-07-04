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Gündem
AA 04.07.2026 16:03

Evlilik kredisine 285 binden fazla başvuru yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ne bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını ve 160 binden fazla gence kredi ödemesi yapıldığını bildirdi.

Evlilik kredisine 285 binden fazla başvuru yapıldı

Bakan Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, evlilik yolculuğuna adım atan gençlerin bu süreçte kendilerini daha güçlü ve güvende hissetmelerini önemsediklerini ve attıkları her adımda onları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Bu kapsamda Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ve evlilik öncesi eğitimlerle genç çiftlerin yanında olduklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 285 binden fazla başvuru aldık, 222 binden fazla gencimize eğitim ve danışmanlık desteği sunduk. 230 binden fazla gencimiz kredi almaya hak kazandı, 160 binden fazla gencimizin kredi ödemesini gerçekleştirdik. 18-25 yaş arasındaki çiftlerimize 250 bin TL 26-29 yaş arasındaki çiftlerimize ise 200 bin TL faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Eğer siz de kararınızı aldıysanız hemen 'ailegenclikfonu.aile.gov.tr' adresinden başvurabilirsiniz."
 

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Evlilik Mahinur Özdemir Göktaş
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