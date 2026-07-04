Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesel gerilimi azaltacak her adımı destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile düzenlediği ortak basın toplantısında, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik kararlılık mesajı verdi.

Konuşmasına, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ederek başlayan Erdoğan, "Vefat eden Pakistanlı kardeşlerime Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeşim Şahbaz Şerif’e ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum." dedi.

"İslamabad mutabakatı dünyaya nefes aldırdı"

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra kritik bölgesel ve küresel konuların detaylıca ele alındığını belirten Erdoğan, özellikle İslamabad mutabakatının önemine dikkati çekti. Sağlanan sükunetin tüm dünyaya derin bir nefes aldırdığını ifade ederek şunları kaydetti;

Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler, müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şahbaz Şerif’i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz.

"İsrail, Lübnan ve Suriye'yi rahat bırakmıyor"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş bağımlısı İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor. pic.twitter.com/Df7ciguou2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 4, 2026

"Katliam kadrosu, Lübnan ve Suriye’yi rahat bırakmıyor"

İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan siyonist katliam kadrosu, özellikle Lübnan’ı ve Suriye’yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri Gazze’deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor.

"Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istiyor. pic.twitter.com/OXLKFkAhx4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 4, 2026

Türkiye, hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir. Böyle bir iklimin tesisi için de her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle şu hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum: Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.

"Pakistan ile her alanda dayanışmamız sürüyor"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmimizi 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi ön görülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor. pic.twitter.com/OaUoQbmKBo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 4, 2026

"5 milyar dolarlık ticaret hedefini teyit ettik"

Pakistan’la her alanda dayanışmamız sürüyor. Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi’de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor. Benzer şekilde Tercihli Ticaret Anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor. Sayın Şerif’in bugün katıldığı iş forumunun da yatırım ve ticaret noktasında münasebetlerimize katkı yapacağına inanıyorum. Bizler de yatırımcılarımızı Pakistan’da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz.

Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayi alanındaki iş birliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor. Aşama aşama hayata geçirdiğimiz bu projelerin Pakistan’ın gücüne güç katacağına inanıyorum. Pakistan’la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında iş birliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Sayın Başbakanla bugün kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik.