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Dünya
AA 18.08.2026 23:27

BM, İsrail'in Suriye'ye yönelik "endişe verici" hava saldırılarını durdurmasını istedi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını eleştirerek, bunların Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve hava sahasının "endişe verici bir ihlali" olduğunu belirtti.

BM, İsrail'in Suriye'ye yönelik "endişe verici" hava saldırılarını durdurmasını istedi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgileri paylaştı.

Dujarric, "Bu, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve hava sahasının bir başka endişe verici ihlalidir. Bu hava saldırıları durdurulmalı ve biz bunlara karşıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına sert tepki
Türkiye'den, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına sert tepki

İdlib vilayetindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na yönelik İsrail saldırılarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Dujarric, BM'nin söz konusu saldırılardan haberdar olduğunu belirterek, bu saldırıların bir an önce durdurulması isteğini dile getirdi.

İsrail savaş uçakları, bugün erken saatlerde Suriye'nin kuzeyindeki İdlib vilayetinin doğu kırsalında bulunan terk edilmiş Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 4 hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişleterek, silah ve füze depolarının yanı sıra stratejik askeri tesisleri de hedef alıyor.

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