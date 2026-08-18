ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Akane'yi ve bir yetkiliyi yaptırım listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanlığından, UCM Başkanı Japon yargıç Akane'ye ve Senegal asıllı UCM'den üst düzey yetkili Seye'ye yaptırıma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Trump yönetiminin, UCM'yi "yetkisini kötüye kullanan ve görev sınırlarını aşan, yozlaşmış ve ölümcül derecede siyasallaşmış bir uluslarüstü mahkeme" olarak tanımladığı belirtilerek, UCM'nin "devlet egemenliğine yönelik saldırısına" daha fazla müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi.

Bu kapsamda ABD'nin UCM Başkanı Akane'yi ve UCM'den yargıç üst düzey yetkiliyi yaptırıma tabi tuttuğu aktarılan açıklamada, "Bu kişiler, UCM'nin yargı yetkisine rıza göstermemiş ülkelerde yetkilileri soruşturmak, tutuklamak, gözaltına almak veya yargılamak girişimlerine doğrudan katılmışlardır." denildi.

Açıklamada, daha fazla ülkeye ABD'nin UCM'ye yönelik tutumuna katılma çağrısı yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası Ceza Mahkemesinin, Amerikan vatandaşlarını ve diğer taraf olmayan devletlerin vatandaşlarını hedef alma yeteneği sona ermelidir. Trump yönetimi, gerekirse Uluslararası Ceza Mahkemesini Amerikan egemenliğini tehdit edemez hale gelene kadar sistematik olarak ortadan kaldırmak için ek önlemler almaya hazırdır."

Trump, müttefiklerine "UCM'den çekilme" çağrısı yapmıştı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu başta olmak üzere Gazze'deki soykırım için birçok İsrailli yetkili hakkında da tutuklama kararı çıkaran UCM'yi birçok kez eleştirmiş ve müttefiklerine "UCM'den çekilme" çağrısı yapmıştı.

ABD, UCM'nin kurucu anlaşması olan Roma Sözleşmesi'ne taraf değil.