Antalya'da plajda tesettürlü kadınlarla ilgili paylaşıma soruşturma başlatıldı

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yayılan görüntüler ve kullanılan ifadeler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

Görüntülerde, plajdaki tesettürlü kadınların giyim tarzları ve dini hassasiyetleri üzerinden aşağılayıcı, hakaret içeren ve toplumun bir kesimini hedef alan ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında görüntüleri çeken ve sosyal medyada paylaşan kişilerin tespiti ile söz konusu paylaşımların içeriğine ilişkin adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.