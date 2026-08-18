İzmir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, İbrahim A'nın yönetimindeki minibüs, Eğridere Mahallesi'nde Pekmezdere mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yamaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü İbrahim A. ile minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tire, Ödemiş ve Selçuk'taki hastanelere kaldırıldı.
Tire Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Kerime Özen, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yaralılardan Kübra Ç. ve Sahibe K'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kazanın, minibüsün freni tutmaması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.