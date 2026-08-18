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Türkiye
AA 18.08.2026 23:49

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü

Salih Akgöz idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Birecik kara yolunun Almaşar Mahallesi Aratdağı yakınlarında Mehmet Korkmaz yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yolcu olarak bulunan Yasin Korkmaz ile Hüseyin Korkmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücüler Mehmet Korkmaz ve Salih Akgöz ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Korkmaz ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Korkmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer iki yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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