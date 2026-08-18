Azerbaycan Rusya'nın Bakü Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov Bakanlığa çağrılarak kendisine son dönemde Rus medyasında Azerbaycan aleyhine yapılan yayınlardan duyulan rahatsızlık ve itiraz iletildi.

Görüşmede, özellikle 13 Ağustos'ta Youtube'da yayımlanan bir programda Azerbaycan halkı ve yönetimine yönelik ifadeler ele alındı.

Yevdokimov'a ayrıca 7 Ağustos'ta "Sputnik" radyosunda yayımlanan programda Azerbaycan yönetiminin "Rusya'nın terörist ve aşırılık yanlıları listesine" dahil edilmesine ilişkin ifadeler, 9 Ağustos'ta YouTube platformunda ve 16 Ağustos'ta "Spas" televizyon kanalında Azerbaycan yönetimine yönelik hakaret içeren açıklamalar ve provokatif görüşler hatırlatıldı.

Azerbaycan halkı ile ülke yönetimine karşı fiziksel şiddet çağrılarında bulunulmasının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, söz konusu faaliyetlerin önlenmesi yönündeki çağrılara ve konunun farklı siyasi düzeylerde ele alınmasına rağmen benzer söylemlerin daha sert biçimde sürdürülmesinin ciddi endişeye yol açtığı ifade edildi.

Görüşmede, Rus medyasında Azerbaycan karşıtı provokatif, tehditkar ve şiddet içerikli söylemlere son verilmesi amacıyla acil ve etkili tedbirlerin alınmasının beklendiği Yevdokimov'a iletildi.

Azerbaycan Başsavcılığı, gazeteci ve "Moskva 24" televizyon kanalı sunucusu İvan Knyazev, siyasi danışman ve medya uzmanı Semyon Uralov ile televizyon gazetecisi ve Rusya Ulaştırma Bakanı Danışmanı Aleksey Çadayev'in YouTube'da yayımlanan bir programda Azerbaycan'a karşı şiddet kullanılmasına, ülkenin anayasal düzeninin zorla değiştirilmesine ve toprak bütünlüğünün parçalanmasına yönelik çağrılarda bulunduklarının tespit edildiğini duyurmuştu.

Söz konusu 3 Rusya vatandaşı hakkında gıyabi tutuklama kararı alınmıştı.