Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, 7 ay gibi çok kısa bir sürede inşa edilen yeni il başkanlığı binasının şehre, Şanlıurfalılara, AK Parti ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Modern ve işlevsel yapısıyla öne çıkan 4 katlı binanın yapımında, proje aşamasından ince işçiliğine emeği geçen herkesi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni il başkanlığımızda milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, ana kademe, kadın ve gençlik kollarımız inşallah son derece etkin, uyumlu ve başarılı çalışmalar icra edecek. Yatay mimari anlayışıyla inşa edilen bu mekanda, toplantı ve konferans salonlarından ferah çalışma alanlarına, AK Partimizin eser ve hizmet siyaseti şehrimizde inşallah daha da güçlenecek. Milletimizle kurduğumuz gönül bağları burada yapılacak istişarelerle, buluşmalarla, çalışmalarla inanıyorum ki çok daha sağlam hale gelecek. İl teşkilatımız, tüm üyeleriyle bu çatı altında şehrimizdeki kardeşlerimize tam bir koordinasyon ve adanmışlık içinde hizmet edecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda, emeği geçenleri tebrik ederek, yeni il başkanlığı binasının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, il binasını hizmete açtı.