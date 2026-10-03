Hindistan, Hürmüz Boğazı'nda isabet alan tankerdeki 5 vatandaşının kurtarıldığını bildirdi

Hindistan'ın Umman Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Hürmüz Boğazı'nda "bir cisim" tarafından hedef alınan Kuveyt bandıralı "MT Kazimah III" adlı tankere ilişkin açıklama yapıldı.
Tankerdeki 5 Hint vatandaşının tahliye edildiği ve güvenli şekilde karaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, kurtarma çalışmalarındaki destekleri için Umman makamlarına teşekkür edildi.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal da yurt dışında görev yapan Hint denizcilerin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.