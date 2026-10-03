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Dünya
AA 03.10.2026 17:25

6 kişiyi taşıyan uçak kayboldu

ABD'de irtibatın kesildiği uçak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

6 kişiyi taşıyan uçak kayboldu

Atlas Okyanusu'nda yer alan Bermuda'dan ABD'nin Boston kentine giden ve 6 kişiyi taşıyan uçakla irtibatın kesilmesi sonucu ABD Sahil Güvenliği, arama kurtarma operasyonu başlattı.

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, Federal Havacılık İdaresi (FAA), içinde 6 kişinin bulunduğu "Gulfstream G100" ile irtibatın kesildiğini bildirdi.

Uçaktakiler için havadan ve denizden Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket bölgesi açıklarında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Söz konusu uçak, Bermuda'daki L.F. Wade Uluslararası Havalimanı'ndan, Boston'daki Logan Uluslararası Havalimanı'na gidiyordu.

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