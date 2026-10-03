Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı ve burada bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Urfa'ya en güzel şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz"

Sevgili Şanlıurfalılar, sağlık camiamızın kıymetli mensupları, değerli hanımefendiler, kıymetli genç kardeşlerim; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 2 yıllık aranın ardından şanıyla, ihtişamıyla, medeniyet mirasıyla adının hakkını veren Şanlıurfa'mızda olmanın bahtiyarlığı içindeyim.

Az önce TEKNOFEST gençliğiyle beraber farklı bir heyecan yaşadık. Şimdi de biz Şanlıurfalı kardeşlerimle beraberiz. Şanlıurfa o dillere destan samimi misafirperverliğini bugün bizden yine esirgemedi. Şanlıurfa bugün bizi yine muhabbetle kucakladı. Ahde vefasını gösterdi. Her zaman olduğu gibi özlemle bizi bağrına bastı. Aşkınıza, sevdanıza, hayır dualarınıza şükranlarımı sunuyorum. Biz Şanlıurfa'yı ve Şanlıurfalı kardeşlerimizi özlemiştik. Bugün gördüm ki Şanlıurfa halkı da bizleri özlemiş.

Merhum şair Halide Nusret Hanım, Şanlıurfa'ya olan hasretini anlattığı şu şiirinde aslında bizim de duygularımıza tercüman olmuş:

"Hayalin parça parça gönlümde çağlar her an,

Kale, Ayn-ı Zeliha, Dergâh, Halilürrahman...

Her köşende bir başka güzellik elvan elvan,

Her köşen ayrı cennet, can Urfa, vatan Urfa!

Sen, ey mübarek toprak, erenler yatağısın!

Duymayana sözüm yok, duyanlar durağısın,

Koç yiğitler, yeleli arslanlar otağısın,

Urfa, kahraman Urfa, can Urfa, vatan Urfa!"

Rabbim Şanlıurfa'yı her zaman aziz eylesin, aramızdaki dayanışmayı da daim eylesin diyorum.

Sevgili kardeşlerim, Urfa istiklaline ve istikbaline el uzatıldığında nasıl ayağa kalkacağını tüm cihana göstermiş, şanlı unvanını verdiği mücadeleyle bizzat kazanmış bir şehirdir. Biz de tarihimizde ve gönlümüzde müstesna bir yeri olan Urfa'ya en güzel şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz.

"Şanlıurfa'ya olan şükran borcumuzu yeni eserler inşa ederek ödemenin gayretindeyiz"

Sizden aldığımız destekle, sizlerin hayır dualarıyla, sizin bize yüklediğiniz emaneti namusumuz, şerefimiz biliyor, o emaneti yere düşürmüyoruz. Şanlıurfa'ya olan şükran borcumuzu yeni eserler inşa ederek ödemenin gayretindeyiz. Çünkü biz gücümüzü birilerinin sürekli şikâyet mektupları yazdığı Batı'dan değil, sadece ve sadece milletimizden, sizlerden alıyoruz. Biz bu makamlarda sizlere hizmetkâr olmak için varız. Siz varsanız biz de varız. Sizin desteğiniz ve duanız bizimle olduğu müddetçe biz de bunun hakkını vermeye inşallah devam edeceğiz. Sizler bizim yanımızda dağ gibi durdukça inşallah biz de durmak yok, hizmete devam demeyi sürdüreceğiz.

"Şehir hastaneleri projemizle Urfa'mızı da tanıştırıyoruz"

İşte bugün Şanlıurfa'ya gelirken yine elimiz dolu dolu geldik. Sağlıkta hayalim dediğim ve ülkemize kazandırmaktan her zaman onur duyduğum şehir hastaneleri projemizle Urfa'mızı da tanıştırıyoruz. Şu muhteşem eseri görüyorsunuz. Biz yaptık mı böyle yaparız. Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri biz bu şekilde inşa ederiz. İşte sağlıkta bir üst lige çıkacak Şanlıurfa Şehir Hastanemizi bugün sizlerin hizmetine veriyoruz.

Şehir hastanemiz 500 bin metrekareyi bulan kapalı alanıyla, 545'i yoğun bakım olmak üzere 2 bin yatak kapasitesiyle, 451 poliklinik odası, 6 ameliyathanesi, 3 bin 620 araçlık otoparkı ve diğer müştemilatıyla gerçekten Urfa'mızın şanına yakışır bir eser oldu. Toplam 39 milyar liralık bu muhteşem yatırımın şehrimizin sağlık hizmetleri standardını zirveye çıkaracağına inanıyorum.

Tabii böyle bir hastane yapınca ulaşım sorununu da çözmek gerekiyor. Hastanemize kolay ulaşım için inşa ettiğimiz 1,7 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu ile 191 metre uzunluğundaki köprüyü de hizmete açıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Şehir hastanemizin Şanlıurfa'mıza kazandırılmasında emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve şirketlerimizi tebrik ediyorum. Bu eserin inşasında alın teri olan mühendis, tekniker ve işçi kardeşlerimi özellikle kutluyorum.

"Şimdiye kadar Şanlıurfa'ya sağlıkta 61 milyar liralık yatırım yaptık"

Burada şunu da ifade etmek isterim: Kardeşlerim, şehir hastanesi bizim Urfa'daki en son sağlık yatırımımızdır. Şimdiye kadar Şanlıurfa'ya sağlıkta 61 milyar liralık yatırım yaptık. Şehir hastanemiz dâhil 3 bin 970 yataklı 19 hastanenin içinde olduğu 129 sağlık tesisi inşa ettik. Toplam 8,5 milyar liralık yatırımımız devam ediyor. 100 yataklı Harran Devlet Hastanesi'nin, 100 yataklı Siverek Kadın Doğum Çocuk Hastanesi'nin, Viranşehir Devlet Hastanesi 200 yataklı ek binamızın aralarında olduğu 16 sağlık tesisinin yapımı sürüyor.

Ayrıca ihale, proje ve arsa aşamasında olan 17 adet sağlık tesisimiz var. İnşallah onları da tamamlayıp Urfa halkının istifadesine sunacağız.

Bugün şehir hastanesi ve bağlantı yollarına ilave olarak 2,5 kilometre uzunluğundaki Azerbaycan Bulvarı farklı seviyeli kavşağını da açıyoruz. Karaköprü ilçemizdeki TOKİ konutları sebebiyle artan trafiği rahatlatacak olan 1,3 milyar lira değerindeki bu kavşağın da hayırlı olmasını diliyorum. Kavşağın inşasında emeği geçen bakanlığımızı ve yüklenici firmalarımızı tebrik ediyorum.

"Şanlıurfa'ya 1 trilyon 530 milyar liralık yatırım yaptık"

Kardeşlerim, bakınız, göreve geldiğimizden bu yana Şanlıurfa'ya 1 trilyon 530 milyar liralık yatırım yaptık. Laf ola, beri gele yok! İş yaptık, iş! Sadece ulaştırma alanındaki yatırımların toplamı 91 milyar liranın üstünde. Bölünmüş yol mesafesini 28 kilometreden aldık, 630 kilometreye çıkardık. Nissibi Köprüsü, Şanlıurfa-Birecik Otoyolu, Şanlıurfa-Diyarbakır Yolu, Şanlıurfa-Viranşehir Yolu gibi birçok projeyi tamamladık ve Şanlıurfalı kardeşlerimin hizmetine sunduk. Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Şanlıurfa-Ovaköy arasına 320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol inşa edeceğiz.

Şanlıurfa-Gaziantep Hızlı Tren Hattı ile Şanlıurfa-Mardin Hızlı Tren Hattı'nın projeleri tamamlandı. Yatırım programımıza aldık. İnşallah en kısa sürede ihalesine çıkmayı planlıyoruz.

Daha burada saymaya kalksak değil saatlerimizi, günlerimizi alacak nice eseri, projeyi sizlerin emrine verdik. Şanlıurfa'yı sadece sağlık ve ulaştırmada değil; tarımda, turizmde, eğitim ve diğer alanlarda da çok farklı bir noktaya taşıdık.

"Terörsüz Türkiye sürecimizde mesafe aldıkça şehirlerimiz kalkınıyor"

Güvenlik bir dönem ciddi bir sorundu. Hamdolsun, onu da çözdük. Terörsüz Türkiye sürecimizde mesafe aldıkça şehirlerimiz kalkınıyor. Yaylalarımız, ovalarımız, dağlarımız şenleniyor. Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor. Allah'a hamdolsun, 2 senedir evlere ağıtlar yükselmiyor.

Sadece Urfa ve etrafında değil, sınırlarımızın dışında da gerçekten çok farklı bir rüzgâr esmeye başladı. Komşumuz Suriye'de elinde 1 milyon insanın kanı olan zalim rejim devrildi, yerine Türkiye'nin çok yakın dostu bir yönetim geldi. Şimdi entegrasyon süreciyle oradaki terör sorunu çözülüyor. Irak'ta aynı şekilde yıllardır güvensizliğin olduğu yerlerde güvenlik ortamı tekrar tesis ediliyor.

Türkler, Kürtler, Araplar olarak bundan tam 838 sene önce Kudüs-i Şerif'i Haçlılardan kurtaran Şark'ın sevgili sultanı Selahaddin-i Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyoruz, omuz omuza veriyoruz. Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. İnşallah çok daha güzel günleri hep beraber göreceğiz. Tüm bölgemizde terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız.

"Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek"

Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek. Irak'tan Suriye'ye, İran'dan Lübnan'a coğrafyamızda huzurun, barışın, ekonomik kalkınmanın egemen olmasını kimse durduramayacak. Bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Ülkemizi ve bölgemizi lâyık olduğu o müreffeh yarınlara inşallah sizlerle birlikte ulaştıracağız.

Sevgili Urfalılar, bir ay sonra sizlerin desteğiyle iktidara gelişimizin 24'üncü yıl dönümünü idrak edeceğiz. 24 yıl sonra hep siz bize sahip çıktınız. Biz de sizler için gece gündüz demeden koşturduk. İşte burada olduğu gibi sizlerin karşısına hep eserlerimizle, icraatlarımızla çıktık.

"Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı"

Bakın, her zaman yaptıklarımızla, yapacaklarımızla konuşuyoruz. Peki, diğerleri hangi dille, hangi üslupla konuşuyor? Ellerine mikrofonu aldıkları zaman nelerden bahsediyorlar? Türkiye için bugüne kadar ne yaptılar? Bu ülkeye ne kazandırdılar? Türkiye'yi yurt dışına şikâyet etmekten başka ne yaptılar? Şehir hastanelerimizi engellemeye çalışmaktan başka ne yaptılar? Ankara'da oturup ürettiğimiz her esere karşı, karşısında durmaktan başka ne yaptılar?

Şimdi ben Urfalı vatandaşlarımdan şunu özellikle rica ediyorum: Benim Şanlıurfalı kardeşim elini vicdanına koysun ve cevap versin. Eğer iktidarda 24 yıldır biz değil de bugün bize ahlaksızca saldıranlar olsaydı bütün bu hizmetler yapılır mıydı? Şayet iktidarda biz olmasaydık, Cumhur İttifakı olmasaydı bu eserler inşa edilir miydi? Allah aşkına, Şanlıurfa Şehir Hastanesi yapılır mıydı?

Urfa'yı Türkiye'ye ve Orta Doğu'ya bağlayan yollar yapılır mıydı? TEKNOFEST Güneydoğu'da sergilenen ürünler yapılır mıydı? Türkiye'nin en önemli gücü olan savunma sanayii hamleleri yapılır mıydı? Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbirisi olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu.

İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikâbı, iltiması savundular. 'Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz' deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar.

"Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir"

Şimdi kardeşlerim, eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz, Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz, her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzla, Adalet Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve diğer kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.

Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir.

Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin. Bize inansın. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kâr kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, tamahkârlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun diyorum.

Bu düşüncelerle Şanlıurfa Şehir Hastanemizin sizlere ve milletimize tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Doktorlarımıza ve sağlık personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.