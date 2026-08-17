Türk Dünyası Macaristan’da buluştu

Macar Turan Vakfı tarafından düzenlenen üç günlük Büyük Hun-Türk Kurultayı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye ve Gözlemci Devletlerinden katılımcılar da dahil olmak üzere 27’den fazla Türk topluluğunun temsilcilerini bir araya getirdi.

Geleneksel sporlar, müzik, el sanatları ve kültürel etkinliklerin yer aldığı Kurultay’da Genel Sekreter Kubanıçbek Ömüraliyev, ortak tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik katkılarından dolayı Macaristan’a ve Macar Turan Vakfı’na teşekkür etti.

Ömüraliyev ayrıca, Macaristan’ın TDT’nin Avrupa’daki Gözlemci Üyesi olarak Türk Dünyası ile Avrupa arasındaki diyaloğun geliştirilmesinde oynadığı önemli role dikkat çekti.

Ziyaret kapsamında Genel Sekreter Ömüraliyev, Lakitelek Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Sándor Lezsák’ın daveti üzerine Atalar Parkı’nda düzenlenen anma törenine de katıldı.

Ömüraliyev, Macarlarla Akraba Halklar Panteonu’nda anıtları bulunan Azerbaycan’ın ünlü şair ve filozofu Nizami Gencevi; Kazakistan’ın seçkin şair, filozof ve düşünürü Abay Kunanbayulı; Kırgızistan’ın efsanevi manasçısı ve destan anlatıcısı Sayakbay Karalayev; Türk şairi ve mutasavvıf Yunus Emre; Özbekistan’ın önde gelen şair, düşünür ve devlet adamı Ali Şir Nevai ile Türkmenistan’ın seçkin şair ve filozofu Mahtumkulu Firaki’nin anıtlarına çelenk sundu.

Törene TÜRKSOY Genel Sekreteri Sayın Sultan Raev ile TDT üye devletlerinin Macaristan’da akredite diplomatik misyonlarının temsilcileri de katıldı.

Ziyaret, Macaristan ile Türk Dünyası arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağların yanı sıra TDT’nin ortak mirasın korunması ve halklar arası ilişkilerin güçlendirilmesine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.