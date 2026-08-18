Az Bulutlu 29.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.08.2026 14:33

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73 bin 400'e yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 400'e yükseldi.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73 bin 400'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 1 ölü ve 2 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1266 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 200 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 813 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 400'e, yaralı sayısının 174 bin 312'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Azerbaycan Rusya'nın Bakü Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
Trump, Hürmüz Boğazı'nı "ABD toprağı" olarak gösteren bir görsel paylaştı
15:21
Bakan Uraloğlu: Trabzon'da raylı sistem projesinin temeli eylülde atılacak
15:00
Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımıza saldırıların sebebi kararlı duruşudur
14:57
Bakan Fidan Katarlı ve Suriyeli mevkidaşları ile görüştü
13:48
Azerbaycan Rusya'nın Bakü Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı
13:43
BM: İsrail'in son saldırıları Lübnan'da yeni bir yerinden edilme dalgasını tetikledi
Kruvaziyer turistleri Kuşadası'nın su altı güzelliklerini de keşfediyor
Kruvaziyer turistleri Kuşadası'nın su altı güzelliklerini de keşfediyor
FOTO FOKUS
Bakan Kurum konutlarına yerleşen Başar çiftinin görüntülerini paylaştı
Bakan Kurum konutlarına yerleşen Başar çiftinin görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ