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Savunma
TRT Haber 19.08.2026 10:20

HAVELSAN'dan sualtında milli teknoloji hamlesi: AVISTA

Otonom insansız deniz araçları konusunda SANCAR ve RAFNAR ile önemli bir yetkinliğe ulaşan HAVELSAN, TRT'nin iletişim paydaşı olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan’da, AVISTA ismini verdiği öz kaynaklı yeni bir AR-GE projesini ilk kez tanıtacak.

HAVELSAN; AVISTA projesi ile GNSS erişiminin bulunmadığı sualtı ortamlarında hassas konumlandırma, üç boyutlu sualtı haritalama, gemi karinası denetim sistemi, kritik sualtı yapılarının korunması ve entegre güvenlik yeteneklerinin milli imkânlarla geliştirilmesini hedefliyor.

Sualtı sensörlerinin yüksek maliyetleri ve tedarik süreçlerinde karşılaşılan gümrük kısıtlamaları nedeniyle, uygun maliyetli ve kolay erişilebilir sensörler kullanılarak platformlara akıl katan algoritmaların geliştirilmesi amacıyla ortaya çıkan AVISTA projesi, HAVELSAN'ın ÇAKA Dalış Yapabilen Hibrit İnsansız Deniz Aracı (H-İDA) projesinde de doğrudan kullanılacak yeteneklere altyapı oluşturacak.

Sivil ve kamu güvenliği alanlarında da kullanılabilecek

6 serbestlik derecesine sahip uzaktan kumandalı sualtı aracını (ROV) geliştirme ve test platformu olarak kullanan HAVELSAN; AVISTA projesini platform bağımsız algoritmalar ve yazılım mimarisi ile geliştiriyor. Böylece, gelecekte farklı sualtı araçlarına entegre edilebilir ve ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile entegre çalışabilir yeteneği de kazanmayı hedefliyor.

Henüz bir AR-GE projesi olan AVISTA; bütünleşik sualtı konumlama sistemi, sualtı haritalama, gemi karina inceleme sistemi ve navigasyon koridoru oluşturucu yetkinlikleri ile sualtı arama kurtarma faaliyetleri, adli vaka incelemeleri, altyapı/enerji tesislerinin sualtı denetimleri ve liman/tesis güvenliği gibi sivil ve kamu güvenliği alanlarında da kullanılabilecek.

HAVELSAN'dan sualtında milli teknoloji hamlesi: AVISTA

HAVELSAN'ın özgün algoritmalar, sualtında uzun süre saklanabilen ve düşük akustik ize sahip platformlara doğrudan aktarılabilecek. Yakın zamanda deniz testlerine başlanması planlanan AVISTA projesinden elde edilecek yetkinlikler ADVENT MÜREN Savaş Yönetim Sisteminin sahip olacağı ASW, Suüstü Harbi, Mayın Harbi ve Deniz Yatağı Harbi yetkinliklerine farklı seviyelerde katkıda bulunacak.

HAVELSAN'ın sualtı teknolojileri alanında yeni ürün ve çözümleri 2027 yılı içinde kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyor.

AVISTA, çocuklara da atölye ile tanıtılacak

HAVELSAN, Teknofest Mavi Vatan’da bu yıl, çocuklara özel olarak insansız deniz araçları (İDA) atölyesi de düzenliyor. Bu atölyede çocuklar, SANCAR İDA ile AVISTA İDA’nın özelliklerini keşfedecek ve keyifli bir yarışma ile insansız deniz aracı maketlerinin hareket kabiliyetini deneyimleyecek.
Öte yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı komuta kademesine ve ilgili personeline HAVELSAN’ın mevcut ve yeni sualtı yetenekleri de anlatılacak. 

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HAVELSAN'dan sualtında milli teknoloji hamlesi: AVISTA
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