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Savunma
AA 19.08.2026 09:18

Türk donanmasının seçkin platformlarından gövde gösterisi

Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterindeki seçkin platformlar, "TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliği öncesinde Yalova'da selamlama geçişi gerçekleştirdi.

Türk donanmasının seçkin platformlarından gövde gösterisi

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini simgeleyen "TEKNOFEST Mavi Vatan" öncesinde Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarında yapılan geçişte, TCG Anadolu ve TCG Heybeliada yer aldı.

Türk donanmasının seçkin platformlarından gövde gösterisi

Türk donanmasının geçişini kıyıdan takip eden vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla platformları izledi.

Türk donanmasının seçkin platformlarından gövde gösterisi

Selamlama geçişini tamamlayan unsurlar, Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele, İzmit, Seka Park ve Derince güzergahına doğru ilerleyişini sürdürdü.

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Yalova TEKNOFEST TEKNOFEST Mavi Vatan TCG Anadolu
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