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Gündem
TRT Haber 17.08.2026 10:30

Milli sonobuoy stratejik üstünlük sağlayacak

Harp sahasında denizlerdeki en büyük tehlikelerden biri denizaltılar… Bu platformların tespit edilebilmesindeki en stratejik unsurlardan biriyse sonobuoy. Türkiye’nin hep ithal ettiği, hayli maliyetli bir ürün olan sonobuoylar ASELSAN mühendislerince yerlileştirildi. Seri üretimi başlayan sistemler hayli kritik bir alanda elimizi güçlendirecek.

Sertaç Aksan
Sertaç Aksan
Muhabir
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Milli sonobuoy stratejik üstünlük sağlayacak

Türk savunma sanayii sadece büyük platformlarda değil, sahayı doğrudan etkileyecek alt sistemler için de kritik işlere imza atmaya devam ediyor…

ASELSAN’ın geçtiğimiz günlerde ‘seri üretimi devam ediyor’ notuyla paylaştığı ASELBUOY P de bu ürünlerden biri. ASELBUOY aslında bir sonobuoy. Bilindiği üzere sonobuoylar su altında saklanan denizaltıların ya da insansız araçların tespitinde hayli önemli.

Temel çalışma prensibi suyun içinde yayılan ‘frekansları’ dinlemek. Yani düşman denizaltısının hareket ederken yaydığı sesi sonobuoy üzerindeki hayli gelişmiş sensör ve sistemler tespit ediyor. Elde ettikleri verileri de karadaki, havadaki ya da su üstündeki diğer platformlara iletebiliyor.

Yerli ve milli sonobuoy üretmek neden önemli?

Bu sorunun birden fazla yanıtı var… Her şeyden önce Türkiye bugüne kadar söz konusu ürünleri hep ithal etmek zorunda kaldı. Krizlerin ve hatta savaşların giderek arttığı günümüzde ‘parasını verseniz dahi satın almakta zorlanacağız ürünler’ listesi giderek kabarıyor. İşte sonobuoy da bu listede kendine yer bulacak kalemlerden biri.

Öte yandan her ne kadar küçük bir ürün olarak görünse de sonobuoy hayli pahalı. Denizlerde kullanıldığından bahsetmiştik. Ülkeler doğal olarak hayli geniş bir alanı sıklıkla taramak zorunda. Bu da çok sayıda kullanım anlamına geliyor. Günü sonunda sıkça kullandığınız, pahalı ve yerine koymakta sorun yaşayabileceğiniz bir ürünü yerli/milli olarak üretmek hayli önemli bir eşiğin aşılması anlamına geliyor.

Türkiye’nin etki alanındaki denizlerde kritik roller üstlenecek

Sonobuoyların denizlerde kullanımı elbette akıllara ilk olarak Mavi Vatan’ı getiriyor. Türkiye’nin üç yanı denizlerle çevrili. Bu alanlardaki muhtemel denizaltı hedeflerinin tespit ve teşhisi değerli.

Ancak iş sadece üç denizle bitmiyor. Türkiye, geniş bir coğrafyada bayrak gösteren ülke konumunda. Dolayısıyla Doğu Akdeniz’den Libya’ya, Somali’den yakın zamanda imzalanan Mekke Anlaşması kapsamında Körfez’e kadar uzanan hayli geniş bir alanda yerli sonobuoylar kullanılabilir.

Türkiye, geniş bir alanda yüksek adetlerde kullanılan sonobuoylar ithal ediyordu. Foto: AA[Türkiye, geniş bir alanda yüksek adetlerde kullanılan sonobuoylar ithal ediyordu. Foto: AA]

İHA’lardan kullanım için pod da geliyor

ASELSAN’ın açıklamasında her ne kadar ana vurgu ‘seri üretim’ üzerine olsa da şirket bir de POD çalıştığını duyurdu. ASELBUOY POD, sonobuoyların İHA platformlarına entegrasyonu için geliştirilmiş bir sistem. Haliyle Ankara’nın sıradaki hedefinin insansız hava araçlarından atılacak sonobuoylar olduğu sır değil.

Burada ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Sonobuoyları Türkiye genellikle uçak ya da helikopter gibi havada kalma süresi nispeten sınırlı platformlardan atıyor. Ancak yakın zamanda işin içine İHA’ların girmesi planlanıyor. Havada saatlerce kalabilen İHA’ların denizlerdeki stratejik kazanımlarına sonobuoylar da eklenmiş oluyor.

Sonobuoylarla birlikte Türkiye’nin bu alanda geldiği konum için d son bir not ekleyelim. Türkiye halihazırda deniz karakol uçağının olmazsa olmazı kabul edilen radarları, elektronik podları, hayli gelişmiş sensörleri kendisi üretebiliyor. Hatta HAVELSAN imzalı ADVENT MARTI ile deniz karakol ve gözetleme uçakları gibi platformların yönetim sistemi dahi millileştirildi. Şimdi listeye sonobuoy da eklendi.

Günün sonunda Türkiye sadece uçaklar, tanklar, füzeler yapmıyor. Kurduğu ekosistemle arka planda son derece stratejik sistem, ürün ve yazılımlarla ilgili de geleceğin adımlarını bugünden atıyor.

Milli sistemle ilk kez yapıldı: Mavi Vatan için hayati önemde
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ASELSAN Mavi Vatan Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler Yüksek Teknoloji
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