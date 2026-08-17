Az Bulutlu 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.08.2026 06:18

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "17 Ağustos" mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde yayımladığı mesajla depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "17 Ağustos" mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos depreminin yıl dönümüyle ilgili bir mesaj paylaştı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük depremin üzerinden 27 yıl geçti. O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

ETİKETLER
TBMM Deprem Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'tan F35 sözü aldım, yerine getirilmesini bekliyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:16
ÖZYES oturumları bugün sona eriyor
10:15
Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 53'e çıktı
10:00
Borsa İstanbul yeni haftaya 14.192,88 puandan başladı
09:59
Rusya: Ukrayna'nın ordu için kullandığı Odessa ve İzmail limanlarını vurduk
09:58
Brent petrolün varili 88,42 dolardan işlem görüyor
09:56
Hububat üreticilerine 120 milyar lira ödeme yapıldı
Dört mevsim su sıcaklığı aynı olan Malatya'daki Kudret Havuzu ziyaretçilerini ağırlıyor
Dört mevsim su sıcaklığı aynı olan Malatya'daki Kudret Havuzu ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Asrın felaketinden asrın inşasına
Asrın felaketinden asrın inşasına
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ