Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'tan F35 sözü aldım, yerine getirilmesini bekliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire'ye verdiği röportajda dış politika ve güvenlik gündemini değerlendirdi.

İlk başlık, F-35 programıydı. F-35'lere değinen Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'nin programa dönüşü konusunda söz aldığını söyledi. "Sözün yerine getirilmesini bekliyorum" dedi.

"Mısır'da anlaşmaya katılabilir"

Erdoğan; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın dünyaya önemli bir mesaj verdiğini söyledi. Paktın ilerleyen dönemde genişletilebileceğini söyledi. Mısır'ın katılımının da seçenekler arasında olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye ziyaret planladığını açıkladı

Ankara'nın, Şam'a desteğini vurgulayan Erdoğan, barış ve istikrarın tüm Suriye halkının yararına olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye ziyaret planladığını da açıkladı.

Erdoğan'ın Gazze için mesajı ise netti. "Gazze'yi yalnız bırakamayız" diyerek uluslararası topluma mesaj verdi.

Hamas'ın taahhütlerini iyi niyetle yerine getirdiğini, İsrail'in ise savaşı sürdürdüğünü vurguladı. İsrail'in devam eden saldırılarının Ankara için ciddi endişe kaynağı olduğunu belirtti.

"Kaybeden, Avrupa olur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkileri de değerlendirdi. AB'nin Türkiye'yi birliğe almaya istekli görünmediğini aktardı.

Türkiye için üyeliğin artık öncelik olmadığını belirterek , "Kaybeden, Avrupa olur" mesajını verdi