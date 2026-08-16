Türk Hava Kuvvetleri, Romanya'daki NATO Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetine katıldı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığının, NATO'nun entegre hava ve füze savunmasına katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi. Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"13 Ağustos 2026 tarihinde Romanya hava sahasında icra edilen NATO Entegre Hava ve Füze Savunması (Integrated Air and Missile Defence – IAMD) faaliyetine, 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığımızdan (Bandırma) 2 adet F-16, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan (Konya) 1 adet E-7T, 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığımızdan (Adana) 1 adet KC-135R uçağımız katıldı.
✈️ Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, NATO’nun entegre hava ve füze savunmasına katkı sağlamaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2026
13 Ağustos 2026 tarihinde Romanya hava sahasında icra edilen NATO Entegre Hava ve Füze Savunması (Integrated Air and Missile Defence – IAMD) faaliyetine;
???? 6’ncı Ana Jet… pic.twitter.com/gCnR76aNN9
NATO unsurlarıyla müşterek gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, ilk kez düşük süratli önleme eğitimi başarıyla icra edildi. Güçlü hava gücümüzle gökyüzünde daima hazır, barış ve güvenlik için her zaman görevdeyiz."