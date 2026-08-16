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Gündem
AA 16.08.2026 19:35

Türk Hava Kuvvetleri, Romanya'daki NATO Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetine katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların Romanya hava sahasında icra edilen NATO Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetine katıldığını belirtti.

Türk Hava Kuvvetleri, Romanya'daki NATO Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetine katıldı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığının, NATO'nun entegre hava ve füze savunmasına katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi. Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"13 Ağustos 2026 tarihinde Romanya hava sahasında icra edilen NATO Entegre Hava ve Füze Savunması (Integrated Air and Missile Defence – IAMD) faaliyetine, 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığımızdan (Bandırma) 2 adet F-16, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan (Konya) 1 adet E-7T, 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığımızdan (Adana) 1 adet KC-135R uçağımız katıldı.

 

NATO unsurlarıyla müşterek gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, ilk kez düşük süratli önleme eğitimi başarıyla icra edildi. Güçlü hava gücümüzle gökyüzünde daima hazır, barış ve güvenlik için her zaman görevdeyiz."

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Romanya
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