Az Bulutlu 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.08.2026 17:52

Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara saldırdı

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara saldırdı
[Temsili fotoğraf]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Han Yunus'un batısındaki Aksa Üniversitesi yakınlarında yerinden edilenlerin kaldığı çadır kampına saldırı düzenledi.

Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı ancak yaralıların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürerek sivilleri ve yerleşim alanlarını hedef alıyor, yıkım faaliyetlerini sürdürüyor ve "sarı hat" olarak adlandırılan sınırı kademeli olarak batıya doğru genişletiyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1262 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 168 kişinin yaralandığı, enkaz altında kalan 808 kişinin cenazesine ulaşıldığı açıklanmıştı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 391'e, yaralı sayısının ise 174 bin 280'e yükseldiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze bulunduğu ifade ediliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Romanya hava sahasına izinsiz giren İHA, NATO'nun İspanyol jetleri tarafından düşürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:38
Türk Hava Kuvvetleri, Romanya'daki NATO Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetine katıldı
19:43
Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e tepki
19:09
Bakan Bak: Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir
18:35
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
17:58
Hamas: İsrail, Şarm El-Şeyh Anlaşması'na ve Trump'ın Gazze planına uymuyor
17:56
İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 4 bin 346'ya çıktı
Malatya'da sular yükseldi, "yalnız minare" su altında kaldı
Malatya'da sular yükseldi, "yalnız minare" su altında kaldı
FOTO FOKUS
Akaryakıt istasyonunda korkutan anlar: Otomobil alev aldı
Akaryakıt istasyonunda korkutan anlar: Otomobil alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ