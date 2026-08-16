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Dünya
AA 16.08.2026 17:56

Hamas: İsrail, Şarm El-Şeyh Anlaşması'na ve Trump'ın Gazze planına uymuyor

Hamas, İsrail'in Şarm El-Şeyh Anlaşması'na ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına uymadığını ve üzerinde mutabık kalınan yol haritasını da reddettiğini belirterek, işgal altındaki Batı Şeria, Gazze Şeridi, Kudüs ve İsrail hapishanelerindeki gelişmelerin ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Hamas: İsrail, Şarm El-Şeyh Anlaşması'na ve Trump'ın Gazze planına uymuyor

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye başkanlığındaki heyet, Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Mısır Genel İstihbarat Bakanı Tümgeneral Hasan Reşad ile İstihbarat Teşkilatının merkezinde bir araya geldi. Görüşmede, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki siyasi ve sahadaki gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, İsrail'in günlük ihlaller gerçekleştirdiği, Şarm El-Şeyh Anlaşması ile Trump'ın Gazze planını tanımadığı ve üzerinde mutabık kalınan yol haritasını reddettiği vurgulandı.

Görüşmede Hamas heyetinin Batı Şeria, Kudüs ve İsrail hapishanelerindeki gelişmeler hakkında da kapsamlı bilgi sunduğu aktarılan açıklamada, "İşgalin yaptığı, bölgede ve uluslararası düzeyde üzerinde durulması gereken tehlikeli ve yıkıcı bir politikadır." değerlendirmesine yer verildi.

Hamas heyetinde Hayye'nin yanı sıra Şura Konseyi Başkanı Muhammed Derviş, hareketin yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Batı Şeria sorumlusu Zahir Cebbarin, Arap ve İslam İlişkileri Ofisi Başkanı Basim Naim ve Hamas siyasi liderliği üyesi Gazi Hamad'ın da bulunduğu kaydedildi.

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