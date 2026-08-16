Romanya hava sahasına izinsiz giren İHA, NATO'nun İspanyol jetleri tarafından düşürüldü

Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Galati yakınlarında hava sahasına izinsiz giren bir İHA'nın tespit edildiğini belirterek, NATO'nun hava polisliği görevi kapsamında havalanan 2 F-18 savaş uçağının bölgeye yönlendirildiğini ifade etti.

İspanyol F-18 uçaklarının Romanya'ya izinsiz giren İHA'ya müdahale ettiğini aktaran Miruta, İHA'nın yerleşim yeri bulunmayan ormanlık bir alana düştüğü bilgisini paylaştı.

Miruta, İHA'nın hangi ülkeye ait olduğuna dair çalışmaların başlatıldığını belirterek, İspanyol F-18 pilotlarına ve Romanya ordusuna başarılı görevleri için teşekkür etti.

Bu arada, temmuzda da 3 gün üst üste Romanya hava sahasına izinsiz giren 3 İHA düşürülmüştü.

NATO: Romanya'daki İHA düşürme operasyonu İspanya'daki merkezden koordine edildi

NATO, operasyonun, İspanya'nın Torrejon de Ardoz askeri hava üssündeki NATO Ortak Hava Operasyonları Merkezi aracılığıyla koordine edildiğini duyurdu.

Açıklamada, F-18'lerin İspanya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait daha geniş birliğin parçası olduğu, toplam 7 F-18, 3 NH-90 İHA önleyici helikopter, 1 A400M havada yakıt ikmal uçağı ile İspanya'dan gelen yaklaşık 200 personelin aynı üste bulunduğu kaydedildi.