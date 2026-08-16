Açık 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.08.2026 12:27

Rusya: Ukrayna’daki askeri sanayi tesislerini ve askeri malzeme taşıyan gemiyi vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Kiev, Kremençuk ve Kriviy Rig şehirlerindeki askeri ve sanayi tesisleri ile Odessa Limanı’nda askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi.

Rusya: Ukrayna’daki askeri sanayi tesislerini ve askeri malzeme taşıyan gemiyi vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun sabah saatlerinde kara ve hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile uzun menzilli insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Ukrayna’daki bazı hedeflere grup saldırısı düzenlediği belirtildi.

Kiev’de, “Flamingo” seyir füzeleri için parça, harp başlığı ve katı yakıtlı hızlandırıcı üreten “Fire Point” şirketine ait tesisin vurulduğu kaydedilen açıklamada, şehirde ayrıca taarruz İHA’ları, “Hruş” tipi önleme İHA’ları ve “Garpiya” adlı hava savunma dronları için parça üreten “Kiev-111” sanayi tesisinin hedef alındığı aktarıldı.

Poltava bölgesinin Kremençuk şehrinde Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için akaryakıt ve madeni yağ üreten Kremençuk Petrol Rafinerisi’nin vurulduğu ifade edilen açıklamada, Dnipropetrovsk bölgesinin Kriviy Rig şehrinde silah ve askeri teçhizat üretiminde kullanılan haddelenmiş çelik imal eden metalürji fabrikasının bazı atölyelerinin de hedef alındığı bildirildi.

Ayrıca Odessa Limanı’nda Ukrayna ordusu için askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin İHA’larla vurulduğu kaydedildi.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:54
Giresun'da kayıp 2 kişiyi bulmak için ekipler seferber oldu
14:50
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
13:58
Bakan Çiftçi: Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyeceğiz
13:29
Türkiye'den Endonezya'daki deprem felaketi için taziye mesajı
13:17
Mükelleflere SMS gönderildi, MTV tahsilatında rekor kırıldı
13:13
TÜRKSAT'tan frekans değişikliği: İşte televizyonlarda yapılması gerekenler
İstanbul'da gün doğumunun eşsiz manzarası
İstanbul'da gün doğumunun eşsiz manzarası
FOTO FOKUS
Akaryakıt istasyonunda korkutan anlar: Otomobil alev aldı
Akaryakıt istasyonunda korkutan anlar: Otomobil alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ