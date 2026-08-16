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TRT Haber 16.08.2026 12:04

1 Haziran'dan bu yana 64 orman yangınıyla ilgili 11 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "1 Haziran 2026’dan bugüne 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edildi, şüphelilerden 11’i tutuklandı." dedi.

1 Haziran'dan bu yana 64 orman yangınıyla ilgili 11 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, son bir haftada meydana gelen orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.

"Son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop’ta meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapılmış; 2 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 3 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir.

1 Haziran 2026’dan bugüne ise 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edilmiştir. Şüphelilerden 11’i tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri sürmektedir."

"Yangınların çıkış nedenleri ve sorumluları tüm yönleriyle araştırılıyor"

Bakan Gürlek, Yeşil Vatan'a kastedenlerin adalet önünde hesap vereceklerini belirterek şunları söyledi:

"Nefesimiz, geleceğimiz ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olan Yeşil Vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri kararlılıkla takip ediyoruz. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın yakın takibinde, Cumhuriyet başsavcılıklarımız yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırmaktadır.

Milletimiz müsterih olsun; ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir."

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