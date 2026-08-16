TV ve radyolar yeni nesil uydularla daha kaliteli ve yüksek teknolojiyle yayın yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2008'den bu yana hizmet veren Türksat 3A'nın üzerindeki televizyon ve radyo yayınlarının, Türksat uydu filosundaki yüksek kapasiteli uydulara aktarımı operasyonunun kesintisiz ve başarıyla gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, 18 yıldır faaliyette bulunan Türksat 3A'nın teknolojik ömrünü tamamlaması nedeniyle medya kuruluşlarının yayınlarının 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece yeni nesil uydulara taşındığını söyledi.

Yüzlerce frekansın eş zamanlı olarak yer değiştirdiği ve çok yüksek mühendislik hassasiyeti gerektiren bu dev operasyonun, ekranlara hiçbir kesinti yansımadan kusursuzca tamamlandığını vurgulayan Uraloğlu, televizyon ve radyo kanallarının artık yeni nesil uydularla daha kaliteli ve daha yüksek teknolojiyle yayın yapacaklarını kaydetti.

"573 TV ve 215 radyo kanalı başarıyla yeni nesil uydulara taşındı"

Uraloğlu, geçiş sürecinin hem yayıncı kuruluşlar hem de vatandaşlar açısından sorunsuz atlatılması için televizyon ve radyo kanallarıyla eş güdüm içinde 1 aydır devam eden teknik hazırlıkların sonuçlandığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türksat 3A uydumuz 18 yıl boyunca yayıncılık sektörümüzün yükünü omuzladı. Gelişen teknoloji, yayıncılıkta ulaşılan yeni küresel standartlar ve artan kapasite ihtiyaçlarımız doğrultusunda, medya kuruluşlarımızın yayınlarını filomuzun daha güçlü uydularına aktardık. 573 TV ve 215 radyo kanalı başarıyla yeni nesil uydulara taşındı. Dile kolay 573 televizyon ve 215 radyo kanalının taşınması demek, uzayda 1000'e yakın frekansın ve yayın parametresinin saniyeler içinde, eş zamanlı olarak yeni adreslerine kilitlenmesi demektir. Uzayda 1000'e yakın frekans geçişi eş zamanlı yönetildi. Yayıncılık standartlarımızı en üst seviyeye taşıyor, vatandaşlarımıza daha güçlü ve yüksek kaliteli yayın hizmeti sunuyoruz. Türksat mühendislerimizin üstün kabiliyeti ve titiz çalışması sayesinde, böylesine devasa ve sıfır hata gerektiren frekans aktarım operasyonunu hiçbir aksama yaşanmadan başarıyla tamamladık. Türkiye'nin uzaydaki yayıncılık altyapısı artık çok daha güçlü."

Uraloğlu, yayınların aktarıldığı uyduların Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunduğunun altını çizerek, "Vatandaşlarımızın televizyon keyfinin bu süreçten en ufak bir şekilde etkilenmemesi en büyük önceliğimizdi. Yayın aktarımı yapılan yeni nesil uydularımız uzayda aynı yörünge açısında bulunduğu için izleyicilerimiz mevcut çanak antenlerini ve anten açılarını hiçbir şekilde değiştirmeden, sadece daha kaliteli görüntüyle yayınları izlemeye devam edebilecekler. Milyonlarca hanede, vatandaşımıza hiçbir teknik zahmet yaşatmadan bu teknolojik geçişi kusursuzca tamamlamanın gururunu yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Haberleşme uydusu üreten 11 ülkeden biriyiz"

Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında yer alan Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) sayesinde milyonlarca kullanıcının hiçbir işlem yapmadan güncel yayınlara ulaştığını ifade eden Uraloğlu, "Türksat mühendislerimizin geliştirdiği TKGS sayesinde TV ve radyo kanalları listesi otomatik olarak güncellendi. TKGS desteği olmayan daha eski model uydu alıcısı kullanan vatandaşlarımız ise cihazlarından kolayca 'şebeke taraması' veya 'ağ taraması' yaptırarak yeni frekanslar üzerinden yayınlarına erişebilirler" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türksat'ın 6 haberleşme uydusuyla bölgenin en güçlü uydu operatörleri arasında yer aldığını belirterek, yeni uydu projeleriyle ülkenin iletişim altyapısını daha güçlendireceklerini bildirdi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ülke için mihenk taşı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye birçok alanda olduğu gibi uzay çalışmalarında da kendi teknolojisini geliştirebilen bir ülke haline geldi. Haberleşme uydusu üreten 11 ülkeden biriyiz. Türksat 6A ticari olarak çok geniş bir coğrafyada hizmet veriyor. Sırada Türksat 7A var. Türksat 7A'yı da yerli ve milli perspektifle hayata geçireceğiz."