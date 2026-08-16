TÜRKSAT'tan frekans değişikliği: İşte televizyonlarda yapılması gerekenler

2008'den bu yana hizmet veren TÜRKSAT 3A uydusu teknolojik ömrünü tamamladı. Televizyonlarda yeni bir dönem başladı.
Türksat 3A’da yer alan TV ve radyo yayınları, televizyon yayıncılığında ulaşılan yeni küresel standartların tüm izleyicilere sunulabilmesi için daha güncel ve yüksek kapasiteli diğer Türksat uydularına taşınıyor.
Bu değişimde TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) destekli cihazlara sahip izleyiciler, herhangi bir ayar veya manuel kanal arama işlemi yapmaya gerek kalmadan TRT yayınlarını izlemeye devam edebilecekler.
TKGS özelliği olmayan eski nesil uydu alıcılarına sahip izleyiciler ise frekanslarını güncelleyerek TRT yayınlarını kesintisiz izleyebilecekler.
Güncelleme sisteminin 'kapalı' olması durumunda ise manuel olarak yeni frekansların kaydedilmesi gerekecek. Manuel ayarlama için öncelikle televizyonların 'kurulum' ayarlarına girilecek, yeni frekanslar kaydedilecek.
Çanak anten: Yeni uydular aynı yörünge konumunda yer aldığı için çanak anten yönü veya ayarı değiştirilmeyecek.
TKGS uyumlu cihazlar: Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik güncellenecek. Ek bir işlem yapmanıza gerek yok.
Diğer cihazlar (Manuel): TKGS desteği olmayan cihazlarda yayın aktarımı sonrası Şebeke Taraması / Manuel Kanal Taraması yapılması gerekiyor.
Frekans: 12380 MHz | Polarizasyon: Dikey (V) | Sembol: 27500 | FEC: 3/4
Frekans: 12423 MHz | Polarizasyon: Yatay (H) | Sembol: 30000 | FEC: 3/4
TRT TÜRKİYE KAPSAMA ALANI 1
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794 MHZ
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 3/4
TRT TÜRKİYE KAPSAMA ALANI 2
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11958 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 5/6
TRT DOĞU KAPSAMA ALANI
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12092 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: H (Yatay)
FEC: 5/6
TRT BATI KAPSAMA ALANI
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12226 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 3/4
TRT EBA HD
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12458 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: H (Yatay)
FEC: 2/3
TRT EBA SD
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12149 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 3/4