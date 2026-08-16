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Gündem
AA 16.08.2026 13:28

Türkiye'den Endonezya'daki deprem felaketi için taziye mesajı

Türkiye, Endonezya'da meydana gelen depremlerde yaşanan can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyulduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına taziyelerini iletti.

Türkiye'den Endonezya'daki deprem felaketi için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya’nın Kuzey Sumatra ve Flores bölgelerinde meydana gelen depremlerin neden olduğu can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz" ifadesine yer verildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına taziye sunulan açıklamada, yaralılara acil şifa dilendi.

Endonezya'daki depremler

Endonezya'nın Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısında dün 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından en büyüğü 6,2 olmak üzere en az 235 artçı sarsıntı kaydedilmişti.

Depremde, son verilere 47 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan Kuzey Sumatra eyaletindeki Pematangsiantar kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde başka bir deprem meydana gelirken, can kaybı veya ciddi hasar bildirilmemişti.

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