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Gündem
AA 16.08.2026 13:56

Bakan Çiftçi: Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Çiftçi, "Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi: Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük bir çocuğun formasının çıkarttırıldığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

"Polis canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz can yoldaşımızdır" ifadelerine yer veren Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Tribünler çocuklarımızın korkacağı değil, sporun coşkusunu yaşayacağı yerlerdir. Gençlerbirliği maçında, Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik evladımızı, şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi, masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız. Masum yavrumuzun gözlerinden öpüyor, fedakar polisimize ve tüm emniyet teşkilatımıza görevlerinde başarılar diliyorum."

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