Hawaii'de Lala Kasırgası nedeniyle 60 binden fazla hane elektriksiz kaldı

CNN'in haberine göre Hawaii Valisi Josh Green, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Lala Kasırgası hakkında detayları paylaştı.

Green, fırtınayla bağlantılı trafik kazasında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, dün Kategori 1 seviyesine güçlenen Lala'nın rüzgar hızının saatte yaklaşık 129 kilometreye kadar ulaştığını belirterek, sel ve heyelanlara yol açabileceği uyarısı yaptı.

Hawaii County Belediye Başkanı Kimo Alameda da kasırga uyarısının devam ettiğini kaydederek, bölge sakinlerine güvenli yerlere sığınmaları çağrısında bulundu.

Alameda, eyalette şimdiye kadar en fazla sayıda yolun kapandığını ve elektrik kesintilerinin uzun sürmesinin beklendiğini kaydetti.

Hawaii'de kasırga öncesinde market ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk yaşandı. Bazı bölgelerde de tahliye merkezleri açıldı.

Eyalet genelinde 60 binden fazla hane elektriksiz kalırken, 190'dan fazla uçuş ise ertelendi.

Hawaii'yi doğrudan vuran son kasırga 1992'de Kauai Adası'nda Kategori 4 seviyesinde etkili olan Iniki Kasırgası olarak kayıtlara geçti.