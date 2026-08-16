İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Bint Cübeyl ilçesine bağlı Beraşit beldesini topçu atışlarıyla hedef alırken, İsrail'e ait bir insansız hava aracı beldenin üzerinde ses bombası attı.

İsrail ordusu, Bint Cubeyl'de patlatma eylemi de gerçekleştirdi, Serbin beldesini de topçu atışlarıyla hedef aldı.

Hadasa beldesinin Haris yönündeki kısmında ise İsrail ordusuna ait askeri araçların hareketliliği gözlendi.

Mercayun ilçesine bağlı Tayyibe beldesinde İsrail ordusu iki patlatma eylemi gerçekleştirdi. Bölgede patlatma ve yıkım faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Sur ilçesinde de Zebkin Vadisi çevresi İsrail topçularının hedefi olurken, İsrail'e ait İHA Mansuri beldesinin çevresine hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun, daha önce de ateşkese rağmen Mercayun ilçesine bağlı Taluse beldesine yönelik saldırısı sonucu şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

NNA, İsrail ordusunun Taluse beldesindeki saldırısının ardından şiddetli bir patlama yaşandığını bildirmiş, patlamanın nasıl gerçekleştirildiği ve yol açtığı hasara ilişkin ayrıntı paylaşmamıştı.

İsrail savaş uçaklarının, dün, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Deyr ez-Zahrani ve Ensar beldelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarına tepki gösterilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılarda sivillerin öldürüldüğünü itiraf etmiş, bölgeye sivilleri Hizbullah'ın yerleştirdiğini iddia etmişti.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.