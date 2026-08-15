Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında "şüpheli" para trafiği deşifre edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirketler aracılığıyla ve yurt içi ve yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri dikkati çekti.

Buna göre, 168 sayfalık raporda, Güleryüz Kuyumculuk'un 66,2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri, İstanbul Hisar Turizm'den 8 milyar lirayı aşan para çıkışı, 1 milyar 358 milyon lira sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım'ın yalnızca 34 bin liralık banka hareketi, yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa süre içinde nakit çekilmesi veya başka şirketlere aktarılması ve şirketler arasındaki yüksek tutarlı çift yönlü para trafiği tespit edildi.

Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemine ait bankacılık işlem hacmi MASAK tablosunda 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı. Aynı dönemde 17,26 milyar lira para girişi, 18,32 milyar lira para çıkışı kaydedilirken, şirket hesaplarına yatırılan nakit toplamı 26 milyar 213 milyon lira, nakit çekim toplamı ise 4 milyar 415 milyon lira oldu.

Rapora göre, 2023'te 2 milyar 89 milyon lira nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon lira nakit çekme, 2024'te ise 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırma ve 826 milyon lira nakit çekme işlemi kaydedildi.

Tek bir şirketten 8 milyar lirayı aşan para çıkışı

Raporda, İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı para hareketleri de yer aldı.

Şirketin 1 milyon lira ve üzerindeki yabancı ülke bağlantılı işlemlerine göre yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 lira para çıkışı, buna karşılık 189 milyon 358 bin lira para girişi kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışı ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira olurken, bu ülkeden yaklaşık 18 milyon lira giriş tespit edildi.

İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas ve İspanya'nın yanı sıra İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya, Arnavutluk ve başka ülkelerdeki hesaplara da para çıkışları yapıldığı MASAK raporunda yer aldı.

Rapora göre, 18 Kasım 2025'te kurulan ve sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin, MASAK'ın bankacılık kayıtlarında görülen toplam işlem hacmi yalnızca 34 bin 176 lira seviyesinde kaldı. Şirketin brüt ve net satışları sıfır görünürken, herhangi bir mal alış-satış kaydının da bulunmadığı tespit edildi.

Şirket sermayesinin büyük bölümünün "bağlı ortaklıklar" hesabının finansmanında kullanıldığı, ancak VEDOP ve GİB kayıtlarından şirketin ortak olduğu şirkete ulaşılamadığı belirtildi. Çok yüksek sermayeye rağmen aktif ticari hayatının bulunmadığı tespit edilen şirket için MASAK raporunda, bu durumun "oldukça dikkat çekici" olduğu ifade edildi.

Dubai'den gelen milyon dolarlar nakit çekildi, şirketlere transfer edildi

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin MASAK raporunda, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin hesaplarına yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz hareketleri de yansıdı.

Buna göre, Temmuz 2018'de FIDATO General Trading'den birer gün arayla önce 2,5 milyon dolar, ardından 2,6 milyon dolar para geldi. Ertesi gün ise hesaptan 2,6 milyon dolar, 1 milyon 183 bin 550 dolar ve 1 milyon 316 bin 450 dolar tutarında nakit çekim yapıldı.

Hesaba, "Shanghai Omega FZE" kaynaklı 12 Ocak 2017'de ise 2 milyon 365 bin dolar giriş oldu, ertesi gün buna yakın tutarda nakit çekim gerçekleştirildi. 26 Eylül 2019'da ise FIDATO'dan 2 milyon 250 bin dolar geldi, dört gün sonra İstanbul Hisar Turizm'e 1 milyon 800 bin dolar, Çamlıca Basım Yayın'a ise 450 bin dolar transfer yapıldı.

Bu şirketin hesabına 15 Kasım 2022'de, "Nurettin Kaya teslimatı olarak nakit yatırılan" açıklamasıyla 989 bin 800 dolar karşılığı 18 milyon 392 bin lira yatırıldı. Bir gün sonra bir enerji şirketine "GES için panel alımı ön ödemesi" açıklamasıyla gönderildi. 7 Kasım 2023'te de yatırılan yaklaşık 1 milyon dolar, aynı enerji şirketine aktarıldı.

"Yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerekir"

İstanbul Hisar Turizm'in hesaplarında da 2017-2024 döneminde çok sayıda yüksek tutarlı nakit yatırma işlemi gerçekleşti. Bazı dolar cinsi nakit girişlerinde "ortak İrfan Yılmaz adına yatırılan" ve "Ortak İrfan Yılmaz teslimatı olarak nakit yatırılan" açıklamalarına yer verildi. 25 Haziran 2024'te 2 milyon dolar, 31 Temmuz 2024'te 1,2 milyon dolar, 4 Ocak 2024'te 1 milyon dolar, Aralık 2023'te ise farklı tarihlerde iki ayrı 1 milyon dolarlık nakit yatırma işlemi kayıtlara girdi.

Raporda, Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ'nin hesaplarındaki milyarlarca liralık nakit hareketlerinde ise "Abdullah Özcan Yavuz teslimatı", "Abdullah Özcan Yavuz tarafından yatırılan" ve "Abdullah Özcan Yavuz adına Kasım Arınç tarafından yatırılan" açıklamalarının kullanıldığı görüldü.

Raporda, "özellikle 2024'te ortaya çıkan yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine" işaret edildi.

MASAK kayıtlarında, Ümran Eğitim AŞ'nin 2017-2026 döneminde 1 milyar lirayı aşan para girişi ve yüz milyonlarca liralık para çıkışı bulunduğu görüldü.

Raporda hesaba yatırılan nakitlerin veya dernek ve vakıflardan gelen paraların ardından aynı gün ya da takip eden günlerde başka şirketlere transferlerinin yapıldığı ifade edildi.

"Kurban parası" trafiği

MASAK raporunda, 1 Haziran 2026'da Mehmet Toktaş'a 9 milyon 300 bin liranın "46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi" açıklamasıyla gönderildiği, ertesi gün aynı paranın Ümran Eğitim hesabına "yanlış para transferi" notuyla iade edildiği, ardından Ahmet Seven'e aynı miktarda paranın "Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi" açıklamasıyla gönderildiği tespitine yer verildi.

Ayrıca, aynı günlerde şirket hesabına milyonlarca liralık peş peşe nakit girişleri ve farklı kişilere yüksek tutarlı para çıkışları kaydedildi.

- Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın 567 milyonluk işlem hacmi var

MASAK raporuna göre, soruşturmayla bağlantılı Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi yaklaşık 567 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, vakıf hesaplarına gelen paralar, nakit yatırılan tutarlar ve "bağış" açıklamalı para girişleri, daha sonra çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferlerle gönderildi.

Bu kapsamda vakıftan Ümran Eğitime 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon lira, Yavuzlar Grup İnşaat'a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon lira gönderildi.

Şirketler arası para trafiğinde "yoğun bağlantı" tespiti

MASAK raporunda, Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere raporda adı geçen kuruluşların arasında hem banka transferleri hem de mal alış-satış kayıtları bakımından yoğun bağlantıların bulunduğu tespitine yer verildi.

Raporda ayrıca, incelenen şirketlerin önemli bölümünde özellikle 2020 sonrasında, daha belirgin biçimde ise 2022'den itibaren finansal işlem hacimleriyle mal alış-satış tutarlarında ciddi artış yaşandığını bildirildi.

Şirketlerin ödeme kuruluşlarından para alması, yüksek nakit sirkülasyonu, ortaklar tarafından yapılan kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri ve bu paraların kısa süre içerisinde başka şirketlere aktarılması raporun dikkat çektiği ortak özellikler arasında yer aldı.

MASAK raporunda, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" ile ilişkili şirket ve kuruluşlara ilişkin incelemede, "kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğu" değerlendirmesine yer verildi.

13 Ağustos'ta gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Ağustos'ta "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 33'ü yakalanmıştı.

Başsavcılık, soruşturmanın "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yürütüldüğünü bildirmişti.