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TRT Haber 15.08.2026 18:06

Yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı şüpheli Azerbaycan'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, hakkında yakalama kararı bulunan, cezaevinde tutuklu bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı Ö.A.K.'nin Bakü’de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı şüpheli Azerbaycan'da yakalandı

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Azerbaycan Polisi işbirliğiyle ortak çalışma yürütüldü.

Yürütülen çalışmalarda, iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para istemek suretiyle yağmaya teşebbüs etme olaylarına karışan, bu suçlardan halen cezaevinde tutuklu bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı Ö.A.K'nin izine ulaşıldı.

Yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı şüpheli Azerbaycan'da yakalandı

Hakkında "kasten adam öldürme", "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma veya taşıma" gibi çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Ö.A.K, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

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