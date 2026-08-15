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TRT Haber, AA 15.08.2026 17:02

Numan Kurtulmuş: Aramızdaki söz ayrıştırmanın değil, beraberliğin sözü olacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, “Aramızda eğer bir söz olacaksa bundan sonra bu söz ayrılığın ayrıştırmanın, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır” dedi.

Numan Kurtulmuş: Aramızdaki söz ayrıştırmanın değil, beraberliğin sözü olacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda “Bosphorus Diplomasi Forumu’26 Kapanış Töreni”nde konuştu.

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, “Aramızda eğer bir söz olacaksa bundan sonra bu söz ayrılığın ayrıştırmanın, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır.” dedi ve şöyle devam etti:

"Böylece sadece Türkiye'nin sınırları içinde değil, Türkiye'nin sınırları dışında da Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve diğer bütün unsurların bir ve beraber olduğu o güzel günler yeniden kurulacak, yeniden güçlü bir bölge, yeniden terörsüz bir bölge inşa edilecektir."

"Bölgemizdeki tüm meselelerde Türkiye, sorun çözücü ve masaya katkı sunan ülkelerden biri oldu" diyen Kurtulmuş, "Türkiye'nin yönü sadece bir tarafa dönük değil. Türkiye'nin bir tane ekseni vardır, o da kendisinin milli ve yerli eksenidir, Türkiye eksenidir." ifadelerini kullandı.

 

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Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye TBMM
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