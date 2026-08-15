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TRT Haber, AA 15.08.2026 16:23

Mehmetçik'in Defne Kardeşlik Köprüsü'nden bir ayda 237 bin 654 araç geçti

Milli Savunma Bakanlığı, 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı tarafından Suriye'nin Deyrizor ilinde kurulan Defne Kardeşlik Köprüsü'nden son bir ayda 237 bin 654 araç ve 7 bin 875 yayanın geçiş yaptığını açıkladı.

Mehmetçik'in Defne Kardeşlik Köprüsü'nden bir ayda 237 bin 654 araç geçti

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'deki Defne Kardeşlik Köprüsü'nden bir ayda 237 bin 654 araç geçtiği bilgisi verildi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığımız tarafından 8 Temmuz 2026 tarihinde Deyrizor'da kurulan Defne Kardeşlik Köprüsü, Deyrizor Görev Gücü ve Suriye Silahlı Kuvvetleri tarafından müştereken işletiliyor. 12 Temmuz 2026 tarihinde hizmete açılan köprü, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet veriyor. Köprüden son bir ayda 237 bin 654 araç ve 7 bin 875 yaya geçiş yaptı. Defne Kardeşlik Köprüsü, bölgede ulaşımın sürekliliğine katkı sağlarken kardeşlik ve dayanışmanın da güçlü bir nişanesi olmaya devam ediyor."

 

Paylaşımda, köprünün fotoğrafları da yer aldı.

Mehmetçik'in Defne Kardeşlik Köprüsü'nden bir ayda 237 bin 654 araç geçti

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