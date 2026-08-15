Umman, Ra's Madraka kıyılarında petrol kirliliğinin 12 kilometrelik kıyı şeridine yayıldığını bildirdi

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, Çevre Kurumundan yapılan açıklamada, sahadaki son incelemelerde Ra's Madraka bölgesinde kirlilikten etkilenen kıyıların yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda olduğunun tespit edildiği ve bölgedeki müdahale çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Diğer bölgelerde ise kayda değer bir petrol kirliliği izine rastlanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, şimdiye kadarki incelemelerin, petrol kirliliğinin güney kısmı olası etkilenme alanı içinde kalan Masirah Adası'nın kıyılarına​​​​​​​ ulaşmadığını ortaya koyduğu ifade edildi.

Denizdeki petrol sızıntısına ilişkin güncel izleme verileri ve modellerin, petrol tabakasının denizdeki mevcut rotasını izleyerek Masirah vilayetinin güneydoğusundan açık denizlere doğru ilerlemeye devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.

Petrol tabakasının hareketinin deniz ve hava koşullarındaki değişikliklere göre izlenmeye devam ettiği bildirildi.