Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.08.2026 14:08

Güney Kore lideri Lee, Kuzey Kore ile gerilimi sona erdirmek istediğini söyledi

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile gerilimi sona erdirmek ve Pyongyang yönetiminin nükleer programının ilerlemesini durdurmanın pratik yollarını görüşmek üzere müzakerelere başlamak istediğini belirtti.

Güney Kore lideri Lee, Kuzey Kore ile gerilimi sona erdirmek istediğini söyledi

Yonhap'ın haberine göre Lee, Güney Kore'nin 1910 ile 1945 yılları arasındaki Japonya'nın sömürge yönetiminden kurtuluşunun 81. yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde konuşma yaptı.

Lee, "Birbirimizi tehdit etme niyetlerimizi bir kenara bırakalım ve doğrudan ilgili taraflar olarak uzun süredir devam eden savaşı sona erdirmek için görüşmelere başlayalım. Bu süreçte, Kuzey'in nükleer yeteneklerinin gelişimini durdurmanın etkili yollarını da tartışabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gerilimi sona erdirmek ve "istikrarsız ateşkes sistemini" bir barış rejimiyle değiştirmek için çabalayacağını söyleyen Lee, yarımadadaki barışın, Kuzeydoğu Asya'da istikrar ve işbirliğini geliştirmeye ve nükleer silahsız bir dünyaya katkıda bulunmaya yardımcı olabileceğini vurguladı. 

ETİKETLER
Güney Kore Kuzey Kore
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73 bin 391'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:55
İran Genelkurmay Başkanlığı: İranlı 3 pilot Katar tarafından esir alındı
15:02
Ağustos ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
14:54
Bakan Gürlek'ten adli destek ve mağdur hizmetlerine ilişkin paylaşım
15:07
Taliban yönetiminde 5 yıl: Afganistan nasıl değişti?
14:14
Dünyada 3. tüp bebek vakası Trabzon'da yaşandı
14:04
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73 bin 391'e yükseldi
AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda dron gösterisi düzenlendi
AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda dron gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Manisa'da tüp dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Manisa'da tüp dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ