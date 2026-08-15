Yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, 11-12 Ağustos tarihleri arasında yeni nesil suç örgütleri adına hareket ettiği tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 2'si "adli süreçteki çocuk" olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, aralarında adli süreçteki çocukların da bulunduğu 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.