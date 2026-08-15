Açık 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.08.2026 11:34

Trafik ve kasko sigortasında ilk 6 ayda 145 milyar lira tazminat ödendi

Trafik ve kasko sigortasında bu yılın ocak-haziran döneminde 2 milyon 423 bin 581 mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi.

Trafik ve kasko sigortasında ilk 6 ayda 145 milyar lira tazminat ödendi

Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri'nden derlenen bilgiye göre, trafik ve kasko sigortalarında ödenen tazminat tutarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,8, ödeme yapılan mağdur sayısında ise yüzde 7 artış yaşandı.

Bu dönemde iki branşta 224,1 milyar lira prim yazılırken toplam tazminat ödemesi 145,1 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı 2 milyon 423 bin 581 oldu.

Trafik sigortasında 1,6 milyon mağdura ödeme yapıldı

Türkiye'de trafiğe çıkan motorlu taşıtlar için yaptırılması zorunlu olan, kaza durumunda kusurlu olunması halinde karşı tarafın zararının karşılanmasının amaçlandığı trafik sigortası kapsamında, bu yılın ocak-haziran döneminde sigorta şirketlerinin ödedikleri toplam tazminat tutarı 91,6 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı ise 1 milyon 616 bin 431 oldu.

Araç tiplerine göre en çok tazminat 52,3 milyar lirayla otomobillere ödendi. Bunu, 18,8 milyar lirayla kamyonet ve 4,2 milyar lirayla kamyon izledi.

Trafik sigortası kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 13 milyon 609 bin 641 adet teminat sağlanırken yazılan prim tutarı 142,5 milyar lira oldu.

Kaskoda tazminattan 800 binden fazla mağdur yararlandı

Bir motorlu taşıtın çeşitli sebeplerle zarar görmesi durumunda oluşabilecek maddi kayıpları karşılayan, isteğe bağlı yapılabilen ve araç sahibinin kendi aracını güvence altına aldığı kasko sigortası kapsamında ise bu dönemde 53,5 milyar lira tazminat ödenirken mağdur sayısı 807 bin 150 oldu.

Araç tiplerine göre en çok tazminat, 38,7 milyar lirayla otomobiller, 5,8 milyar lirayla kamyonetler ve 3,6 milyar lirayla çekiciler için ödendi.

Kasko kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 4 milyon 747 bin 138 adet teminat verilirken yazılan prim tutarı 81,6 milyar lira oldu.

Bu arada, sigortalının kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya sakatlık halinde, kendisine yahut ailesine maddi destek sağlayan ferdi kaza sigortasında ise aynı dönemde 451 mağdura toplam 24 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı.

ETİKETLER
Trafik Sigorta
Sıradaki Haber
Bilgi ve iletişim sektöründeki kamu yatırımları ilk 6 ayda 3,3 milyar liraya yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
11:47
Diller yok olurken insanlığın ortak hafızası da siliniyor
11:40
Akdeniz'de biriken rekor ısı sonbaharda sıra dışı hava olaylarını artırabilir
11:35
İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti
11:34
Bilgi ve iletişim sektöründeki kamu yatırımları ilk 6 ayda 3,3 milyar liraya yükseldi
11:19
11 il için sağanak uyarısı
AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda dron gösterisi düzenlendi
AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda dron gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Manisa'da tüp dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Manisa'da tüp dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ