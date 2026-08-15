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Ekonomi
AA 15.08.2026 11:31

Bilgi ve iletişim sektöründeki kamu yatırımları ilk 6 ayda 3,3 milyar liraya yükseldi

Bilgi ve iletişim sektöründe, yılın ilk 6 ayında bütçeden yapılan harcama geçen yılın aynı dönemine göre 3 kattan fazla artarak 3,3 milyar liraya ulaştı.

Bilgi ve iletişim sektöründeki kamu yatırımları ilk 6 ayda 3,3 milyar liraya yükseldi
[Fotoğraf: Getty]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2026 yılına ilişkin "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"ndan derlenen bilgiye göre, bilgi ve iletişim sektörü Türkiye'nin önemli yatırım alanları arasında bulunmaya devam ediyor.

Kritik ulusal altyapıların kurulması, ülkenin ekonomik olarak büyümesine katkı sağlanması ve kamu hizmetlerinin etkin kullanımı gibi amaçlarla yatırımların geniş ölçekte yapıldığı bilgi ve iletişim sektörüne yılın ilk 6 ayında 3,3 milyar lira kamu yatırımı yapıldı.

Buna göre, geçen yılın ilk 6 ayında bilgi ve iletişim sektörü için bütçeden yapılan harcamaların toplamı 796,5 milyon lira iken, söz konusu harcamalar bu yılın aynı döneminde 3,3 milyar liraya ulaştı. Böylece, söz konusu sektörde kamu yatırımları ilk 6 aylar kıyaslandığında yüzde 314 civarında artış gösterdi.

Araştırma ve geliştirmeye 2,1 milyar lira harcandı

Bilgi ve iletişim sektöründeki kamu harcamalarının ayrıntılarına bakıldığında, en fazla yatırımın "bilgi ve iletişim alanında araştırma geliştirme" başlığı altında gerçekleştiği görüldü.

2025-2026 yıllarının ilk yarıları kıyaslandığında, söz konusu alanda yapılan kamu yatırımları geçen yıl 755 milyon lira iken bu yıl 2,1 milyar liraya ulaştı. Böylece söz konusu harcamalarda yüzde 177 civarında artış gerçekleşti.

"Elektronik haberleşme, bilgi teknolojileri, e-dönüşüm ve siber güvenlik hizmetleri" başlığı altında yapılan harcamalar da Ocak-Haziran 2025'te 35,3 milyon lira iken Ocak-Haziran 2026'da 66,8 milyon liraya çıktı. Bu alanda söz konusu dönemlerdeki harcama artışı ise yüzde 89 olarak hesaplandı.

"Evrensel hizmetler ile evrensel posta hizmetleri" için yapılan kamu yatırımları ise 180 katına çıkarak 6,1 milyon liradan 1,1 milyar liraya yükseldi.

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