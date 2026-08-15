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Dünya
AA 15.08.2026 11:33

İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Ensar beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, sabah saatlerinde Ensar beldesinde bulunan eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ev tamamen yıkılırken 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sivil Savunma ekiplerinin enkaz altında kalan cenazeleri ve yaralıları çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü, yaralıların Nebatiye'deki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

İsrail güçleri, ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Bint Cubeyl kentleri ile çevrelerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusunun Bint Cubeyl'de bazı evleri havaya uçurduğu, Kunin-Saff el-Heva yolunun çevresindeki evlere ağır makineli silahlarla ateş açtığı bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının da gece yarısından kısa süre önce Mansuri beldesindeki El-Muşa bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İsrail ordusu saldırıları üstlendi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki işgale katılan birliklerine yönelik bir ihlalde bulunulduğunu iddia ederek Nebatiye ve Ensar'da Hizbullah altyapısına saldırı düzenlendiğini ileri sürdü.

Yapılan açıklamada, işgal altında olduğu belirtilen Ali Tahir Tepesi'nde Hizbullah mensuplarının İsrail askerlerine karşı faaliyette bulunduğu iddia edildi.

İsrail ordusunun gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Ensar bölgelerine saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, "tehditleri ortadan kaldırmak için" saldırıların süreceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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