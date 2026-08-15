Roma'da kuraklık nedeniyle sular çekildi, 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Roma'nın merkezinden geçen ve kente hayat veren Tiber Nehri, bölgede uzun süredir devam eden yağışsız dönemin ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle ciddi bir su kaybı yaşıyor. Roma Sivil Savunma yetkilileri, nehrin debisinin saniyede 80 metreküpün altına indiğini ve bu miktarın yılın bu dönemi için kaydedilen ortalamanın neredeyse yarısına denk geldiğini açıkladı. Kış aylarında görülen yağışlara rağmen devamındaki uzun kuraklık sürecinin şehri büyük bir su kriziyle karşı karşıya bıraktığı belirtiliyor.

İki bin yıllık tarih yeniden görünür oldu

Nehirdeki su seviyesinin tarihi dip seviyelere gerilemesi, normal şartlarda tamamen sular altında bulunan 2 bin yıllık Neron Köprüsü'nün taş bloklarını açıkta bıraktı. Milattan sonra yaklaşık 39 yılında İmparator Caligula tarafından zafer anıtı olarak inşa ettirildiği düşünülen yapı, yeğeni Neron’un hükümdarlığı döneminde kendi adını vermesiyle tarihe geçti.

Antik dönemde günümüzün popüler merkezleri olan İspanyol Merdivenleri ve Popolo Meydanı'nın bulunduğu bölgeyi Vatikan ve Aziz Petrus Bazilikası'nın yükseldiği alana bağlayan köprü, en son 2022 yılındaki benzer bir kuraklıkta yüzeye çıkmıştı.

Arkeologlar için eşsiz bir araştırma fırsatı

Kalıntıların suyun üzerine çıkması, hem kent sakinleri ve turistlerin ilgisini çekti hem de arkeologlar açısından yapının incelenmesi adına nadir bir fırsat doğurdu. Suların çekilmesiyle birlikte tarihi köprü kalıntılarının yanı sıra nehir yatağına atılmış elektrikli scooterlar, ev aletleri ve araçlar gibi pek çok atık da ortaya çıktı. Uzmanlar, tarihi yapı üzerinde nehir seviyesi yeniden yükselmeden önceki dönemi değerlendirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.