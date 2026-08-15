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Dünya
CNN International 15.08.2026 10:17

Uyuyan kutup ayısını gemi düdüğüyle uyandıran kişiye 5 bin dolar ceza

Norveç’e bağlı Svalbard Adaları'nda karada uyuyan bir kutup ayısını geminin sis düdüğünü çalarak kasten rahatsız eden bir kişiye yaklaşık 5 bin 300 dolar para cezası kesildi.

Uyuyan kutup ayısını gemi düdüğüyle uyandıran kişiye 5 bin dolar ceza

Norveç ile Kuzey Kutbu arasında yer alan Svalbard takımadalarında, seyir halindeki bir teknede bulunan kişi, kıyıda uyuyan bir kutup ayısını fark etti. Kutup ayısını uyandırmak amacıyla denizcilikte yalnızca uyarı için kullanılan yüksek sesli sis düdüğünü çalan kişi, hayvanın uyanıp bölgeden uzaklaşmasına neden oldu.

Svalbard Valisi Lars Fause tarafından yapılan inceleme sonucunda, eylemin kasıtlı olarak gerçekleştirildiği ve koruma altındaki hayvanı doğrudan rahatsız ettiği belirlendi. Yetkililer, eylemi gerçekleştiren şahsa 50 bin Norveç kronu (yaklaşık 5 bin 300 dolar) idari para cezası uyguladı. Şahsın cezayı ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Doğal yaşamı koruma kuralları ihlal edildi

Svalbard çevre koruma yasalarına göre, 1973 yılından bu yana uluslararası düzeyde korunan kutup ayılarını gereksiz yere rahatsız etmek, çekmek veya takip etmek kesinlikle yasak. Yasal düzenlemeler gereği insanların kutup ayılarına temmuz ile şubat ayları arasında 300 metreden, çiftleşme dönemi olan mart ile haziran ayları arasında ise 500 metreden fazla yaklaşmaması gerekiyor.

Yaz uykusunu bölmek hayati risk taşıyor

Uzmanlar, kutup ayılarının özellikle yaz aylarında buzulların erimesi nedeniyle temel besin kaynaklarına ulaşmakta zorlandığını belirtiyor. Yeterli kalori alamayan hayvanlar, enerjilerini korumak için gün boyunca hareketsiz kalarak uzun uykularla dinleniyor.

Yetkililer ve koruma örgütleri, bu dönemde ayıların gereksiz yere uyandırılıp hareket ettirilmesinin fazladan enerji kaybına yol açtığını, özellikle hamile ya da emziren dişiler için bu durumun hayati tehlike oluşturabileceğini vurguluyor. Bölgede daha önce de yaban hayatını rahatsız eden turistlere benzer para cezaları uygulanmıştı.

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