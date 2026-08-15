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Dünya
AA 15.08.2026 01:19

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakere konusunda henüz bir karar almadık

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar almadıklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakere konusunda henüz bir karar almadık

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Dışişleri Bakanı Arakçi, bir röportajında ABD ile savaş, muhtemel müzakere ve Hürmüz Boğazı'ndaki sürecini değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı, ABD ile "ateşkes" süresinin uzatılıp uzatılmayacağına dair soruya, 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakatta belirtilenin bir "ateşkes" değil, "savaşın sonu" olduğunu ifade ederek, "ABD mutabakat zaptını ihlal etti ve çatışmaların yeniden başladığına şahit olduk ancak şimdi uzatılması gereken bir ateşkes yok. Aksine, savaşın sonu gelmişti ve bu savaş şimdi yeni bir durum kazandı." dedi.

ABD ile müzakerelerin yeniden başlama ihtimaline ilişkin Arakçi, "Katar ve Pakistan, aracı olarak sadece mesaj alışverişinde bulunuyor ve temas halindeler ancak bu müzakere anlamına gelmiyor. ABD ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar almadık." diye konuştu.

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda "güvenli güzergah" belirlemek için yapılan görüşmelerin sürdüğünü aktaran Arakçi, "Güzergah belirlendikten sonra dahi boğazın açılması ABD'nin uyması gereken diğer koşulların yerine getirilmesine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

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