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Dünya
AA 14.08.2026 22:55

BM: Gazze'de geçen hafta İsrail saldırılarından yaklaşık 290 hane etkilendi

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de geçen hafta boyunca İsrail'in düzenlediği saldırılardan yaklaşık 290 hanenin etkilendiğini ve bölge halkının yerinden edildiğini bildirdi.

BM: Gazze'de geçen hafta İsrail saldırılarından yaklaşık 290 hane etkilendi

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Daniela Gross De Almeida, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Geçen hafta devam eden İsrail saldırılarının sonuçlarına ilişkin bilgi veren Almeida, "Bildirilen bir düzineden fazla olayda, (Gazze'de) yaklaşık 290 haneyi etkileyen saldırılar nedeniyle halk yerinden edildi ve eşyalarını kaybetti." ifadesini kullandı.

Almeida, BM ve ortak çalıştığı insani yardım kuruluşlarının, "saldırılar, ev yangınları ve diğer olaylar nedeniyle" barınaklarını kaybeden veya yeniden yerinden edilen insanlara destek sağlamaya çalıştığını söyledi.

İki hanede çıkan yangının, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle uygun enerji kaynaklarının bulunmaması ve ilkel ev aletlerinin kullanılması sonucu meydana geldiğini aktaran Almeida, yerinden edilen 5 Filistinli hanenin ise İsrail'in Gazze'ye yerleştirdiği "yeni sarı çimento blokları" nedeniyle evlerini kaybettiğini dile getirdi.

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