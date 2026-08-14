AK Parti'ye 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ye katılan milletvekilleri ve belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

AK Parti, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre Meclis'te 268 milletvekiliyle temsil edilme hakkı kazanırken, farklı partilerden katılımlarla sandalye sayısını 280'e yükseltti.

AK Parti'nin sandalye sayısı, son olarak Bağımsız Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin katılmasıyla 280 oldu.

Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Tekirdağ'ın Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Şırnak'ın İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, Kütahya'nın Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Çanakkale'nin Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli AK Parti’ye katıldı.