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Dünya
AA 14.08.2026 22:12

İngiltere'de milyonlarca kişinin telefonuna yangın riski nedeniyle "acil durum uyarısı" gönderildi

İngiltere ve Galler'de milyonlarca kişinin cep telefonuna, orman ve açık alan yangını riskinin çok yüksek olduğu uyarısında bulunan "acil durum bildirimi" gönderildi.

İngiltere'de milyonlarca kişinin telefonuna yangın riski nedeniyle "acil durum uyarısı" gönderildi

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, uyarının yerel saatle 19.00'dan itibaren aşamalı olarak telefonlara gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların yangına yol açabilecek herhangi bir faaliyetten kaçınmaları istendi.

Uyarıda, tek kullanımlık mangallar, ateş çukurları, bahçe atığı yakma düzenekleri ve havai fişekler dahil, yangın başlatabilecek faaliyetlerin yapılmaması gerektiği belirtildi.

Mesajda, "Ülke genelinde çok yüksek seviyede orman ve açık alan yangını riski bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Küçük bir alevin bile hızla büyük bir yangına dönüşebileceği, canları, evleri, işletmeleri ve acil durum ekiplerini riske atabileceği uyarısında bulunuldu.

Telefonlara siren sesi eşliğinde gönderilen uyarıda, vatandaşlardan resmi güncellemeleri takip etmeleri ve yangın belirtisi görmeleri halinde derhal 999'u aramaları istendi.

Vatandaşlardan açık alanlarda ateş yakmamaları istendi

İngiltere Başbakanı Andy Burnham da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, orman ve açık alan yangını riskinin çok yüksek seyretmesi nedeniyle İngiltere ve Galler genelindeki vatandaşlara "acil durum uyarısı" gönderildiğini bildirdi.

Uyarı talebinin doğrudan itfaiye ve kurtarma servislerinden geldiğini belirten Burnham, bugün Stourbridge kentinde olduğunu ve yangınların, insanların evleri ve hayatları üzerindeki yıkıcı etkisini yerinde gördüğünü ifade etti.

Burnham, önceliklerinin, herkesin güvenliğini sağlamak ve yeni yangınların başlamasını önlemek olduğunu vurgulayarak aşırı sıcakların etkili olduğu bu dönemde vatandaşlardan bahçeler, kırsal alanlar, parklar, fundalıklar ve ağaçlık alanlar dahil açık alanlarda ateş yakmamalarını istedi.

İtfaiyeciler ve acil durum ekiplerinin son derece zor koşullarda aralıksız çalıştığını kaydeden Burnham, vatandaşlara acil durum uyarısını ciddiye alma ve mevcut rehberliğe uymaları çağrısında bulundu.

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