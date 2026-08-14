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Dünya
AA 14.08.2026 21:19

Yunanistan'da orman yangınları sürüyor

Yunanistan bugün de ülkenin farklı bölgelerinde yangınlarla mücadelesini sürdürdü.

Yunanistan'da orman yangınları sürüyor

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Girit Adası'nın Remnos iline bağlı Fonikas bölgesindeki ormanlık alanda, Selanik yakınlarındaki Lahana bölgesinde ve İstanköy Adası'nın Pili bölgesindeki otluk alanlarda yangınlar çıktı.

Yangınlarla hem havadan hem de karadan mücadele edildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği Girit Adası'nda çıkan yangın nedeniyle Fotinari ve Suda'da bulunanların sahil yolunda Koraka Rodakinu bölgesine geçmesini istedi.

Bugün öğle saatlerinde de Ftiotis ile Tripoliçe şehirlerinde ormanlık ve otluk alanlarda yangın çıkmıştı.

Ülkede yaz başından beri çıkan onlarca yangınla on binlerce dönüm ormanlık alan yanmıştı.

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